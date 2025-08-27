"I lavori sull’argine vanno a rilento". Scatta la diffida degli alluvionati

Il Comitato Alluvionati di Villanova di Bagnacavallo è deciso a dare una accelerata ai lavori di ripristino dell’argine del Lamone ricorrendo alle vie legali. È da poco partita infatti la diffida formale indirizzata alla Regione Emilia-Romagna e ai Comuni di Ravenna e Bagnacavallo, curata dall’avvocato bolognese Adriano Travaglia. Diffida che di fatto anticipa l’azione legale che il Comitato, insieme all’avvocato, è intenzionato a portare avanti. Nel documento, inviato nei giorni scorsi, si chiede "l’immediata attivazione di misure di sicurezza e l’avvio dei lavori di ripristino dell’argine del fiume Lamone". "Abbiamo deciso di intraprendere questa strada a causa del grave stato di degrado dell’argine del Lamone – spiega il Comitato Alluvionati di Villanova in una nota –. L’argine presenta una crepa profonda diversi metri e lunga svariati chilometri, che costituisce un pericolo imminente per la sicurezza e l’incolumità dei residenti della zona. Il mancato intervento mette a rischio la vita e i beni dei cittadini, che hanno già subito le tragiche conseguenze dell’alluvione. Per questo motivo, nella diffida è stata preannunciata la richiesta di un deposito di 10 milioni di euro a titolo di “danno temuto“ – continua il Comitato – una misura cautelare per garantire le persone da una eventuale e futura alluvione causata dalla lentezza dei lavori di messa in sicurezza".

La molla che ha fatto scattare l’esigenza di avviare il percorso legale è stata la lentezza con cui stanno procedendo i lavori di ripristino dell’argine, constatata dai residenti, preoccupati per l’arrivo di nuove piogge alla luce dei danni inaspettati e devastanti che il maltempo continua a produrre. "È una scelta obbligata per tutelare noi e i nostri beni – precisa il presidente del Comitato Alluvionati, Alessandro Capucci –. Non possiamo più fare finta di niente. Dal marzo scorso, quando è apparsa la crepa, non abbiamo visto nessuno all’opera seriamente sull’argine. Sono stati messi dei teloni, fatti dei carotaggi e nient’altro. Ci hanno detto che doveva arrivare una macchina speciale che esiste solo in Germania ma abbiamo scoperto che quella macchina in realtà si trova anche in altre parti d’Italia. Ci siamo sentiti un po’ presi in giro – prosegue Capucci – specialmente perché continuiamo a non avere informazioni certe sull’inizio dei lavori: settembre e le allerte meteo sono alle porte e noi non vogliamo più vivere così".

Monia Savioli