I lavori sulle mura storiche. Costi in più per i vandali

Il progetto è uno di quelli di cui si parla da anni: valorizzare le antiche mura del centro storico, rendendole fruibili anche in chiave turistica. Che significa opporsi all’azione del tempo, degli agenti atmosferici, del dissesto... E pure dei vandali. Nei giorni scorsi infatti il Comune ha approvato una variante in cui si legge che sarà necessario spendere 18.500 euro in più per il restauro e la messa in sicurezza dei tratti delle mura storiche in corrispondenza della circonvallazione al Molino, di via Mura di San Vitale e di via de Tomai (lato porta San Mama). Il motivo è proprio l’azione dei vandali. "Le opere si sono rese necessarie – si legge nel documento, basato sulla relazione tecnica redatta dalla direttrice dei lavori, l’architetta ingegnera Rosita Viccaro – a causa dell’asportazione vandalica di mattoni in alcune zone basse del paramento murario, in tratti di mura limitrofi a quelli oggetto di intervento, a seguito di cui si sono create delle importanti lacune con conseguente instabilità dei tratti murari contigui superiori". E per questo motivo "si rendono necessari degli interventi di consolidamento e restauro urgenti, al fine della riparazione del danno nelle porzioni interessate e la rimozione della situazione di pericolo attuale".

Si aggiunge che c’è urgenza proprio perché "il furto di materiale ha accelerato il processo di degrado, danneggiando irreversibilmente il manufatto e compromettendo il suo stato di conservazione, pertanto le opere di restauro oggetto della presente variante sono necessarie e urgenti al fine di salvaguardare la stabilità del tratto murario e la sicurezza degli utenti/passanti". In totale l’intervento costa 160mila euro.

Da tempo Palazzo Merlato lavora per recuperare in toto le antiche mura della città, portando avanti gli interventi per stralci, di anno in anno. Tra l’altro il privato che si sta occupando del progetto per l’ex Amga dovrà recuperare le mura storiche che si trovano in quel tratto, ed è previsto un intervento anche su porta Serrata.

