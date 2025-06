I lavori sulle statali. Da lunedì apre il cantiere sul ponte del Montone. Avanti sulla Classicana

Lungo la statale Adriatica da lunedì prende avvio una nuova fase di cantiere nel tratto di tangenziale cittadina che i ravennati conoscono come ‘semianello’. I lavori del grande progetto di ristrutturazione, predisposto da Anas e avviato quasi due anni fa con il primo stralcio che ancora sta interessando il tratto fra il km 148,790 (scolo Cupa ai piedi del cavalcavia della Faentina) e il km 150,240 (svincolo di via Savini), dalla prossima settimana interesseranno anche il tratto sul fiume Montone, per il nuovo impalcato, e la adiacente via Quaroni. È prevista la sostituzione dell’impalcato per permettere l’allargamento della sede stradale a 20,60 metri, cui devono aggiungersi banchine da un metro e 75 e cigli di analoga estensione, oltre al new jersey centrale. Dunque, da lunedì quel tratto di carreggiata nord sarà interessato da alcune modifiche alla viabilità.

Intanto gli altri interventi in corso sull’Adriatica, come fanno sapere da Anas, procedono secondo il cronoprogramma non senza disagi alla circolazione nelle ore di punta. Da fine marzo è chiusa al traffico la carreggiata nord in direzione Venezia dal km 153+310, all’altezza della rotatoria all’incrocio con la Ravegnana, al km 153+630. La modifica alla viabilità serve a consentire i lavori di allargamento della statale 16 in corrispondenza del viadotto sul fiume Ronco. Continua poi il cantiere al km 164 all’altezza di Mirabilandia, nei pressi del viadotto Po. In quel tratto dal 5 giugno è stato ripristinato il doppio senso con restringimento di carreggiata.

Infine, continuano i lavori per il riammodernamento della Classicana, la statale che dal semianello conduce al porto, che hanno preso il via a fine ottobre 2023, ma solo nella tarda primavera dello scorso anno il cantiere è diventato operativo dopo i necessari sondaggi. Il primo stralcio dei lavori, in corso, riguarda un tratto di cinque chilometri dallo svincolo di Classe al km 223,900, nei pressi dello svincolo di via Molinetto. Lo scorso 19 maggio è stata riaperta al transito la viabilità comunale di via Stradone, di collegamento tra la città di Ravenna e Porto Fuori ed è stata predisposta la nuova cantierizzazione lungo la Classicana. Questa interessa, oltre a quello attualmente oggetto delle lavorazioni, anche il tratto incluso tra il km 220,500 e il km 223,900, disposta al fine di procedere con le lavorazioni relative al “tronco” del primo stralcio di interventi e quelle relative al ponte sui Fiumi Uniti. Dal 20 maggio, in vista della nuova fase dei lavori, tra il km 223,900 e il km 218,550, lungo la Classicana il transito a doppio senso sulla carreggiata in direzione Classe. Sempre per chi viaggia in direzione Classe tra il km 222,700 e il km 221,500, il transito è canalizzato, attraverso appositi varchi, sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta (in direzione porto di Ravenna) per consentire ai veicoli di usufruire dello svincolo di via Staggi. Sono chiuse al traffico, in direzione Classe, le rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di via Montebello, Porto Fuori e di Lido Adriano-Punta Marina. Verso il porto di Ravenna le rampe di ingresso e uscita di tutti gli svincoli restano aperte al traffico.

Milena Montefiori