I lavori tanto attesi Via Bonifica più larga Il cantiere dal 20 marzo Durerà un anno e mezzo

Pochi giorni e partirà uno dei cantieri più attesi: quello per allargare e ristrutturare via Bonifica, la strada che collega Porto Fuori e Lido Adriano. Lo stretto percorso negli anni è stato purtroppo teatro di tanti incidenti, alcuni dei quali anche mortali: per questo la popolazione chiedeva da anni i lavori. E ora partiranno: il via sarà lunedì 20 marzo. L’intervento in questione porterà la carreggiata dagli attuali cinque metri a sette e mezzo per un tratto di circa quattro chilometri, con la contestuale realizzazione di un percorso ciclabile su corsia riservata largo due metri e mezzo e protetto da un cordolo di 50 centimetri. L’investimento per la realizzazione dei lavori ammonta complessivamente a 3 milioni e 300mila euro e la durata complessiva del cantiere è stimata in un anno e mezzo.

L’intervento partirà all’altezza del civico 90 e proseguirà in direzione Lido Adriano. La strada resterà aperta per tutta la durata del cantiere, istituendo dei tratti a senso unico alternato regolati da semaforo: succederà già dalla prossima settimana per consentire alcuni lavori di Open Fiber per eliminare interferenze col cantiere, sotto il dosso e sotto il ponticello sullo scolo Acque Basse. I lavori saranno complessi per la presenza di diversi manufatti sul percorso: il ponticello sullo scolo della Gabbia e quello sullo scolo Acque Basse, i sottoservizi, l’impianto fognario, l’acquedotto e i metanodotti. Saranno necessari rifacimenti, spostamenti e interramenti.

Nel complesso i lavori riguarderanno tutto il tratto che va dalle ultime case dell’abitato di Porto Fuori fino alla rotonda Porta d’Oriente a Lido Adriano. Partendo da Porto Fuori si procederà verso il mare prima con la sistemazione della fascia laterale esistente e poi con l’allargamento e la creazione del percorso ciclabile, grazie a una serie di espropri già effettuati. Sarà realizzato un primo tratto di allargamento sul lato sud della strada, per poi passare dalla parte opposta in corrispondenza del primo nucleo di case. Dopo il gruppo di abitazioni, che si trovano sull’unica curva di via Bonifica, verrà disposta su entrambi i lati una piazzola per la fermata degli autobus con pensilina e rastrelliere per le bici. Il dosso dopo il rettilineo che interseca il canale della Gabbia sarà rimosso, mentre il ponticello sullo scolo Acque Basse sarà totalmente rifatto.