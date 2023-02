I legami di Lugo con le altre città

Le attività dell’Associazione Gemellaggi dedicata ad Adriano Guerrini sono pronte a ripartire in attesa di festeggiare gli anniversari attuali e futuri dei legami stretti da Lugo con altre città. E’ il caso ad esempio del gemellaggio con l’inglese Wexford, che quest’anno festeggia i 10 anni, con la colombiana Agustin Codazzi, giunto al 30° anno e quello con la tedesca Kulmbach che nel 2024 taglierà il traguardo dei 50 anni. Alessandra Montanari guida l’Associazione sostenuta da una cinquantina di soci dal 2017 dopo un primo mandato nelle vesti di vice presidente. Le iniziative previste per i prossimi mesi sono molteplici, finalizzate in particolare ad un obiettivo, quello di far conoscere di più le città gemelle ai lughesi. "L’iniziativa che abbiamo organizzato a dicembre, con incontri dedicati alle città gemelle europee sono andati molto bene – sottolinea Montanari –. La partecipazione è stata tanta e ci sprona ad essere ancora più propositivi. Ora sono in corso gli eventi legati al capodanno cinese organizzati nell’ambito del rapporto di amicizia che ci lega alla città di Tai’an". In totale, le città legate da un patto di gemellaggio a Lugo sono 6. Si tratta della tedesca Kulmbach, dell’italiana Nervesa della Battaglia, dell’inglese Wexford, della francese...