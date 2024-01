I libri di Lisa e Iacopo

Alle 18 di oggi pomeriggio, nella biblioteca del liceo ’Ricci Curbastro’ di Lugo, in viale degli Orsini 6, avrà luogo la presentazione di due libri: il romanzo storico ’La dama dei gelsomini’, di Lisa Laffi, e il romanzo/saggio ’La porta sul fiume – Filosofia per alluvionati’, di Iacopo Casadei.

Lisa Laffi è laureata in Conservazione dei Beni Culturali, vive a Imola, dove insegna. È autrice teatrale e di saggi di storia. Ha pubblicato i romanzi storici ’L’ultimo segreto di Botticelli’, ’La regina senza corona’, giunto al secondo posto al concorso indetto da Robinson come migliore biografia del 2020, e ’L’erborista di corte’. Ha vinto i premi ’Verbania for Women’, ’Alberoandronico’ e ’Terra di Guido Cavani’.

Iacopo Casadei, psicologo, si occupa da quasi vent’anni di orientamento scolastico e professionale, formazione e psicologia scolastica. È autore di numerosi saggi che affrontano il tema dell’adolescenza e della genitorialità. Tra gli altri, ha pubblicato ’Genitori social ai tempi di Facebook e Whatsapp’ con Andrea Bilotto, ’A scuola ed edducare al successo’

Parteciperanno alla presentazione pubblica, aperta alla cittadinanza, gli autori.