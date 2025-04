I libri donati da Camilla: "La regina ha sottolineato l’importanza della lettura"

La passione della regina d’Inghilterra per i libri e per la lettura ha lasciato un segno a Ravenna. Giovedì a Palazzo Guiccioli Camilla, oltre a visitare il Museo Byron, ha incontrato alcuni esponenti del mondo culturale ravennate, editori, scrittori, librai. Tra questi la direttrice della biblioteca Classense, Silvia Masi, la presidente Patrizia Ravagli e la bibliotecaria Nicoletta Bacco.

"È stato emozionante – racconta Silvia Masi – ed è stata l’occasione nella quale la regina ci ha consegnato due dei libri che verranno donati alla Biblioteca Holden della Classense e alla biblioteca scolastica di Roncalceci. L’intera donazione comprende una cinquantina di volumi scelti in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, la fiera leader mondiale per l’editoria per ragazzi".

La regina non ha rinunciato a fare due chiacchiere veloci, soprattutto se dedicate alla lettura, mentre il marito, re Carlo, era a San Vitale, a pochi metri di distanza. "Il suo è un lavoro importante", ha detto a Nicoletta Bacco che, nel presentarsi le aveva spiegato di essere una bibliotecaria. Patrizia Ravagli, stringendole la mano, ha invece invitato Camilla alla Biblioteca Classense, qualora la coppia reale dovesse decidere di tornare in visita a Ravenna. "Nel consegnare i due libri – continua Silvia Masi – la regina ha sottolineato l’importanza della lettura per la crescita della comunità e dell’impegno costante, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Poi, parlando dell’ente che lei stessa ha fondato, The Queen’s Reading Room, ha raccontato che ci sono molti italiani al suo interno. Ha anche aggiunto che la letteratura italiana è tra le più importanti".

I due libri che la regina ha consegnato alla direttrice della Classense a alla dirigente della primaria di Roncalceci, Pierangela Izzi, sono ‘Album per pensare e non pensare’ di Mariangela Gualtieri, e ‘Art is a voice’ dell’autore indiano Kripa, quest’ultimo vincitore della categoria Sostenibilità del BolognaRagazzi Award 2025.

The Queen’s Reading Room è un progetto sulla lettura ideato e promosso dalla regina Camilla e nato durante la pandemia come community letteraria su Instagram. L’iniziativa ha ricevuto tantissimi consensi. Il progetto è nato da una passione vera della regina per la lettura. Partita come una una serie di consigli letterari condivisi sui social media si è rapidamente evoluta diventando un punto di riferimento per i lettori del Regno Unito.