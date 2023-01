I lidi di Ravenna di nuovo sommersi dal mare

Un nuovo pezzo di arenile inghiottito dal mare a Marina Romea Nord, poligono militare allagato a Casalborsetti, capanni da pesca sott’acqua lungo via delle Valli nella pialassa Baiona, a Marina di Ravenna via Molo Dalmazia inagibile per la fuoriuscita del Candiano con annesse attività economiche, erosa la duna di Lido Adriano. E’ il bilancio dei danni provocati ieri dalla mareggiata iniziata nella notte e proseguita fino a metà della mattina di ieri, domenica. Nella notte le raffiche hanno raggiunto punte di 41 nodi (75 km orari) a Porto Corsini, con una media sui 30-35 nodi. In mattinata il vento è calato, ma alle 10 l’alta marea ha raggiunto il picco di 30 cm con onde di 3-4 metri e l’acqua del Candiano è entrata ancora più insistentemente nell’area attorno alla darsena pescherecci di Marina di Ravenna.

Dalle 5 di ieri mattina l’area a nord è stata presidiata dai volontari di protezione civile di Mistral, coordinati da Flavia Sansoni. "E’ stata chiusa via della Cooperazione, la strada che porta al poligono di tiro, perché il mare è avanzato allagando tutto" spiga Sansoni. La protezione civile ha portato sacchi di sabbia per mettere in protezione alcuni stabilimenti balneari che ormai hanno pochissimo arenile davanti all’ingresso. Danni ai capanni da pesca lungo via delle Valli, la strada che collega la Romea a Marina Romea e Casalborsetti. L’acqua della pialassa Baiona, in alcuni punti, è arrivata a lambire la strada allagando i manufatti da pesca. Lungo via Baiona, la corrente marina ha danneggiato i piloni che sostenevano un capanno da pesca, che si è così ‘piegato’ sull’acqua. "Ormai non serve più commentare queste situazioni – dice Massimo Fico, presidente del Comitato cittadino dei Lidi Nord - perché se il comune di Ravenna non inizia a preoccuparsi delle vere esigenze del territorio e delle persone, ogni volta che piove o tira vento ci saranno sempre più problemi".

I problemi potrebbero non terminare qui. Ieri è stata infatti diramata una nuova allerta meteo ‘arancione’ valida fino alla mezzanotte di oggi. Previsti venti fino a burrasca forte e mare agitato con onde di 4 metri sotto costa. La Capitaneria di porto ha chiesto specificamente ai servizi tecnico-nautici di assicurare l’operatività in ogni momento per eventuali emergenze. L’evoluzione del maltempo e gli eventuali danni sono monitorati dalla scorsa notte dal Centro Operativo Comunale che si avvale anche della Polizia locale e dei volontari di protezione civile. Lorenzo Tazzari