I maceri, così diffusi e oggi spariti

I maceri, dove venivano immersi a macerarsi i mannelli di piante di canapa, sono spariti. Un tempo erano così diffusi da entrare nei modi di dire. Di una persona bagnata fradicia si diceva: "Bagnê coma i patòcc int e’ mésar" (Bagnato come i mannelli di canapa nel macero). Chi appariva tartassato era detto "Batù coma e’ macadùr de canavôn" (Battuto come la parte sotto dell’ammaccatore della canapa). ‘E’ macadùr’, la grama, serviva per battere la canapa macerata ed asciugata per poter separare il canapuglio (canarël) dalla fibra. Di botte ne riceveva tante, come dice la cantata ’A gramadora’: Batibat e scrèc’me un òcc, scrèc’me un òcc e batibat (Batti batti e strizzami un occhio, strizzami un occhio e batti e batti).