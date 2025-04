I maestosi pioppi del canal Naviglio nel 1988

Un’immagine della Naviglio (all’altezza della distilleria Tampieri, mentre ancora non era stata attivata l’area commerciale lungo la provinciale, lato ovest) con ancora le due maestose file di pioppi sugli argini del canale: è del novembre 1988. Cinque anni dopo, nel ’93, gli alberi verranno sradicati fra molte polemiche. Da sempre, ogni dieci anni i pioppi venivano tagliati: la vendita della legna era un mezzo di finanziamento della Congregazione Zanelli, ma dal 1993 fu deciso per lo sradicamento e non il taglio. Solo molti anni dopo gli alberi furono ripiantati ma solo sull’argine interno.

A cura di Carlo Raggi