I maestri del Teatro Albe. Primo omaggio a Pasolini

Sono un omaggio a coloro che sono stati i maestri delle Albe, ovvero Pier Paolo Pasolini, Giovanni Testori e Bernardo Bertolucci, i tre spettacoli (uno in doppia replica) che si succederanno al teatro Rasi a partire da questa sera ideati da Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori e direzione artistica de Le Albe. Il primo appuntamento in programma è quello con Pasolinacci e Pasolini. Quattro movimenti di ascolto in programma alle 21, in cui Montanari e Martinelli raccontano il “loro” Pasolini, maestro di riferimento fin dall’adolescenza, negli anni Settanta, illustrando come la sua poesia e il suo cinema abbiano illuminato la loro arte e l’agire irriducibile delle Albe. Il poemetto Una disperata vitalità fa da controcanto allo specchiarsi dei due artisti nella vocazione “eretica” e “corsara” di Pasolini. Li affianca il musicista Daniele Roccato, che con l’eccellenza del suo contrabbasso intarsia la narrazione, reinventando i classici, da Johann Sebastian Bach a Bella ciao. Giovedì, alle 21, toccherà a A te come te. Scritti giornalistici di Giovanni Testori, che alla voce di Ermanna Montanari affianca il canto di Serena Abrami. Sabato 2 dicembre alle 21 e domenica 3 alle 15:30, andrà in scena 5 fotogrammi per Bernardo Bertolucci, spettacolo di Ermanna Montanari e Marco Martinelli con Ermanna Montanari, regia del suono di Marco Olivieri, prodotto da La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con AlbeRavenna Teatro. Un ricordo in forma di miniatura, intessuto dai due co-fondatori delle Albe, a partire dall’autobiografia artistica del grande cineasta. Settore unico: intero 18 euro; ridotto 16 under26 10 euro.