I mali della terra raccontati nello spettacolo ’La faglia’

La Stagione dei Teatri prosegue la sua programmazione con lo spettacolo ’La faglia’, che andrà in scena al teatro Rasi oggi, domani e sabato alle 21. Il testo dell’autrice francese Adèle Gascuel viene portato in scena da Daniele Amendola e Valerio Malorni con la regia di Simone Amendola. Scenografia Santo Alessandro Badolato, produzione Blue Desk con Infinito, con il sostegno di Ravenna Teatro Centro di Produzione Teatrale, Kilowatt Festival, in collaborazione con Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin 2022 – 2024 a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e con Lottounico, Teatro Civico 14, Atcl Lazio.

L’ostinazione di due uomini deputati a tappare i buchi di un mondo in declino è al centro del racconto di Gascuel che, con ironia, ripercorre la logica di pensiero dell’Occidente moderno. La propensione a sfruttare corpi, esseri e cose, viene qui proposta col cinismo della commedia, attraverso una favola post-apocalittica dove i due antieroi - che si pensano maschi dominanti - vorrebbero cambiare tutto, andarsene, ma non sanno come fare.

Nel frattempo, riparano la Terra usando nientemeno che cemento. Nelle serate di oggi e domani sarà attivo il servizio di trasporto gratuito verso il Rasi (in via di Roma) con successivo ritorno. A bordo, ogni sera, sarà presente un’esperta che racconterà lo spettacolo ad abbonati e abbonate. In occasione de ’La Faglia’ sono disponibili biglietti gratuiti per universitari e universitarie del Campus di Ravenna grazie alla collaborazione con Fondazione Flaminia. Per gli abbonati alla Stagione dei Teatri l’ingresso è di 10 euro. Intero 18 euro; ridotto 16. Info: 0544-30227.