I manfrigoli, la minestra più facile da fare

I vecchi romagnoli chiamavano la bocca "E’ bus di manfrìgul o manfrìgval", il buco dove finiscono i manfrigoli, detti anche manfettini o mondellini. Minestra consumata già nel ’700, per consuetudine veniva servita durante la cena tra i parenti del defunto al ritorno dal funerale, trattandosi di un piatto povero e semplice da preparare e consumare, in sintonia col carattere mesto del momento. Si diceva infatti: "Manfrìgul int e’ bröd màt, l’è un magnê bël e fat" (Manfrigoli nel brodo matto, è un mangiare presto fatto). Si trattava dunque di una preparazione molto semplice e alla portata anche delle ‘azdôre’ più pigre, come conferma un altro detto: "Tóti al ghenghi al sa fê i manfrìgul" (Tutte le pigre sanno fare i manfrigoli).