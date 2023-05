I marciapiedi sul ponte di Fognano

Con alcuni giorni d’anticipo sul previsto, a metà aprile del 1988 venne riaperto al traffico il ponte della (allora statale) Brisighellese, all’ingresso di Fognano. Era rimasto chiuso per più di due settimane per permettere la costruzione dei marciapiedi, di nuovi parapetti e il rifacimento della massicciata. Per tutta la durata del cantiere (che a ben vedere fu estremamente ridotta) il collegamento fra l’area a monte di Fognano e quella a valle fu reso possibile solo attraverso la provinciale per Zattaglia e il Monticino. Il semaforo all’ingresso del ponte fu installato negli anni 90.

A cura di Carlo Raggi