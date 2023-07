I Mariposa tra lo-fi e free jazz Poi un omaggio ai Pink Floyd L’Arena entra nel vivo

Sarà la musica dei Mariposa la protagonista dell’appuntamento di oggi all’Arena delle balle di paglia, a Cotignola. Il progetto nasce nel marzo 1998, quando Michele Orvieti, Gianluca Giusti e Alessandro Fiori pubblicano un primo demo autoprodotto dal titolo ’L’arco di gesso’. Nel corso di alcuni anni, questo trio diventa settetto grazie all’ingresso nella band di Valerio Canè, Enzo Cimino, Enrico Gabrielli e Rocco Marchi. Nascono così i Mariposa, termine spagnolo che vuol dire “farfalla”. La nascita del gruppo va fatta coincidere convenzionalmente con il 26 novembre 1999, data del loro concerto di debutto al centro sociale “La Villa Occupata” di Firenze. Nel 2000 esce l’album d’esordio, Portobello illusioni. Inizia qui una lunga carriera che li ha portati a pubblicare dodici album, l’ultimo dei quali è ’Liscio Gelli’. La loro musica parte dalla forma-canzone ma unisce componenti di elettronica lo-fi, free jazz, teatro surreale e psichedelia. La serata - con ingresso a 2 euro - prevede poi un trebbo sui fatti dell’alluvione che hanno devastato intere zone della Romagna. A fine serata dischi in vinile e musica immersiva per i 50 anni del capolavoro dei Pink Floyd, ’The Dark Side of the moon’. L’Arena apre tutte le sere alle 19, con punto ristoro attivo delle 19.30 (con prodotti anche per vegetariani e celiaci). Info sulla pagina Facebook dell’Arena delle balle di paglia.