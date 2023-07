I Martedì d’estate proseguono ad agosto

I ’Martedì d’estate’ in centro non si fermano, ma vanno avanti per tutto agosto. Lo ha annunciato ieri il consorzio Faenza C’Entro in una nota. L’appuntamento è quindi per l’1, l’8, il 22 e il 29 agosto. L’iniziativa, organizzata da Faenza C’entro con la collaborazione di Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, scatta ogni martedì alle 17.30 con il mercato e degustazioni, per proseguire alle 20.30 con gli spettacoli.

Martedì 1 agosto si parte alle 17.30 con il mercato di Campagna Amica e l’incontro con l’apicoltore Carlo Alberto Avanzolini di Miele Pieveregina. Alle 20.30 spazio alla musica con Fabrizio Caveja e Olivia Dalbon. A seguire, alle 21.30, nell’area del bar al Moro, concerto speciale di Faenza Rock con ospite Cisco dei Modena City Ramblers.

L’8 agosto Coldiretti propone una degustazione di frutta di aziende locali. Alle 20.45 si terrà il reading poetico e musicale ’Le ossa della terra’ con Andrea Conti e Collettivo Opaco. Alle 21.45 Onda Rosa Indipendente presenta il concerto ’Gli alluvionanti del liscio’ con Roberta Cappelletti.

Dopo la pausa di Ferragosto, i Martedì d’estate ripartono il 22 agosto con degustazione di formaggi di bufala e miele. Dalle 21 ancora musica con il concerto dei Beart, vincitori del contest Cramps 50 anni, aperto dalla Big Band della scuola di musica Artistation e 4 Reasons.

Infine il 29 agosto, dopo una degustazione di cocomero e melone, animazione con Happy Family ’Giochi in legno e giochi di ingegno’. Alle 21 comincia l’evento ’Parole e musica’, incontro con il cantautore Cristiano Godano aperto dalla musica di artisti locali. Si terrà anche la presentazione del volume collettivo sull’alluvione ’Faenza, tieni botta’, a cura di Mauro Gurioli.