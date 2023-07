I Mat, tra acustica ed elettronica

Saranno i Mat - Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra ed Ermanno Baron alla batteria - i protagonisti del concerto di questa sera alle 21 al Lupo 340 in via XXVII Traversa, Arenile 340, a Cervia (ingresso libero). Il trio nasce nel 2007 e presto si fa notare per la profonda ricerca in cui suoni acustici ed elettronici si fondono indissolubilmente. D’altronde il percorso di Marcello Allulli, Ermanno Baron e Francesco Diodati parla chiaro: una formazione cominciata nei conservatori, seminari e workshop di jazz e musica classica che si sviluppa fra frequenti session informali, residenze artistiche, viaggi e concerti in tutto il mondo.

Il trio ha registrato tre album (’Hermanos’, ’MAT’, ’Musgo Y Luna’), nei quali incontrano musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Antonello Salis, Glauco Venier, Javier Moreno Sanchez. Nel 2021 è uscito ’In front of’.