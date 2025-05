I ’Matinée di Villa Malerbi con il pianoforte di Sofia Donato

Sarà Sofia Donato a chiudere la rassegna pianistica a Villa Malerbi, organizzata da Istantanea Ensemble in collaborazione con il Comune di Lugo e la scuola di musica Malerbi. Domani, alle 11 nel teatrino di Villa Malerbi, in via Emaldi 51 a Lugo, la giovane pianista eseguirà un programma di musiche di Beethoven, Chopin e Prokofiev.

Allieva di Ingrid Fliter presso la prestigiosa Accademia pianistica di Imola, oltre che di Mauro Minguzzi alla scuola Malerbi di Lugo, Sofia Donato ha già ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali e internazionali, cogliendo più volte l’occasione di suonare in importanti festival e teatri in Italia e all’estero. Si è infatti esibita al palazzo Wallenstein di Praga, sede del Senato ceco, e nel castello Nelahozeves, ospite dell’International Music Festival Young Prague, e poi a Vienna, nella sede della Steinway and sons (una delle più importanti manifatture di pianoforti al mondo).

Il concerto di domani mattina ha un biglietto di ingresso di 8 euro, ma è gratuito per gli allievi della scuola di musica Malerbi.