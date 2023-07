I matti e i saggi nei detti romagnoli

Per i romagnoli, ‘màt’ non significa solo folle ma pure persona stramba, di intelligenza e una cultura superiori, che la fanno apparire diversa per pensiero e comportamento. Si diceva infatti: "Clu ch’vô savê e ch’a n’sa, s’u n’è màt e gvintarà" (Chi vuol sapere e non sa, se non è matto lo diventerà). Come conferma il detto rivolto a chi si comporta in modo incomprensibile per il popolino, con affermazioni strampalate: "T’ é stugê tròp" (Hai studiato troppo). Poi c’erano i matti veri, quelli di cui si diceva: "L’è prônti per Jòmla", è pronto per andare ad Imola dove c’era un importante manicomio. Di questi si diceva: "E’ bat in tësta" (Batte in testa) o "L’è màt coma un banchèt", è matto come uno sgabello, cioè instabile.