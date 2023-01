I ’matti’, stravaganti anticonformisti

Tra i romagnoli è facile trovare anticonformisti, che si fanno notare per un comportamento, un abbigliamento o un modo di parlare fuori dal comune. A volte vengono definiti ‘màt’, matti, non dementi, ma tipi stravaganti che suscitano simpatia con le loro trovate. Chi improvvisamente deraglia da un comportamento normale viene etichettato come "ôn che stugia da màt", uno che studia da matto. Si dice anche "E va un pö dismân", va un po’ giù di mano, nel senso che dimostra idee particolari. Chiarisce bene il concetto questo modo di dire: "S’t’an vu chi t cnósa par cvèl da l’umbrëla, tut-la drì sol cvânt che’e’ piöv" (Se non vuoi che ti riconoscano come ’quello dell’ombrello’, prendilo su solo quando piove).