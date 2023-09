I Memorabilia domani a Solarolo

Serata anni ’80 domani sera all’Oktoberfest Solarolese. Nell’ambito dell’ormai tradizionale festa della birra, suoneranno i Memorabilia, cover band romagnola che, dalle 20.30, proporrà un repertorio composto da tormentoni musicali

che spazia dai Depeche Mode ai Duran Duran, da Michael Jackson fino ai Queen. La festa, organizzata dalla Pro Loco di Solarolo, in collaborazione e con la partecipazione dell’associazione tedesca Unisono di Kirkhheim Am Ries, comune gemellato con Solarolo, si terrà da oggi fino a sabato in piazza Gonzaga a Solarolo. Il gruppo è

è composto da: Rita Zauli (voce), Daniele Scarazzati (chitarra e campionatore), Gabriele Liverani (chitarra), Marco Mignogna (basso), Marco Altieri (batteria). Ospite della serata, Cristina “Ferretti alla voce.