‘I miei 10 anni tra le balene’, il biologo Costa domani ad Alfonsine

L’Università per adulti ‘Pagani’ di Alfonsine promuove due importanti eventi nel mese di marzo. Domani alle 20.30 Francesco Costa (nella foto), esperto di biologia marina, presenterà il suo primo volume ‘I miei 10 anni tra le balene’. Costa, 23 anni, lughese, in questo lavoro che abbina testi e fotografie, racconta dieci anni di escursioni nel mar Ligure, offrendo al lettore un assaggio delle splendide creature che abitano le acque al largo di Genova. Lunedì 25 marzo, alle 20.30, l’alfonsinese Marcello Monti illustrerà ai presenti il suo romanzo dal titolo ‘La ragazza di via Idro’. Monti, 50 anni, molto noto in città, da anni si cimenta nella scrittura e nella narrazione e la sua ultima opera racconta uno spaccato della società contemporanea, in cui emerge come internet rappresenti al meglio il confine sottile fra il bene e il male. Entrambi gli eventi, a ingresso gratuito, si terranno nella casina Monti (di fronte alla Casa - Museo Vincenzo Monti) in via Passetto 3, ad Alfonsine. Le due presentazioni saranno curate dal prof Fabio Pagani, vicepresidente dell’Università per adulti ‘Pagani’.