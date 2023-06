I miei dubbi per il pagamento del parcheggio sui lidi

Con l’inizio della nuova stagione turistica il parcheggio, che fino all’anno scorso al venerdì si pagava dalle ore 18, quest’anno il balzello si comincia a pagarlo dalle 9. Qualcuno si è dimenticato che normalmente dalla 8 di mattina alle 12 coloro che vanno al mare sono i pensionati che trascorrono qualche ora portandosi sedia ed ombrellone da casa. È risaputo che si comportano così peché non dispongono di grandi risorse, ma da quest’anno, anche per loro, si è aggiunto questo balzello. Non sarebbe stato meglio (pura utopia) che il pagamento della sosta fosse cominciata dalle ore 12 per evitare per loro anche questa spesa? Io sono stato venerdì al mare ed ho pagato quanto dovuto per il tempo che pensavo di rimanerci, ma poiché nel frattempo è arrivata una amica di mia moglie che non vedeva da tempo e lo scontrino stava scadendo, sono andato per pagare una ulteriore mezz’ora. Ho messo nella macchinetta 50 centesimi e quando ho chiesto lo scontrino è comparsa la scritta "importo insufficiente". Ho guardato allora il motivo del rifiuto e dove sono elencate le modalità di pagamento ed il costo orario, ho notato che fra parentesi, sotto l’indicazione costo orario un euro, c’era che anche scritto: - sosta minima 1 ora. Ma se io ritengo che il tempo che mi voglio ancora trattenere sia mezz’ora perché devo pagare 1 ora? Non vi sembra un abuso?

Carlo Foschini