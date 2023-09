I miei dubbi sulla gestione dei siti culturali

Se un ravennate si reca a visitare San Vitale, l’ingresso come residente è gratuito, se invece va a visitare Sant’Apollinare in Classe deve pagare un biglietto di 6 euro. Mi chiedo come mai ci sia questa differenza nella gestione dei monumenti statali e della Curia. Altro caso: se un insegnante di un liceo di Ravenna, nella fattispecie, il sottoscritto, va all’inaugurazione del nuovo impianto musicale del Mausoleo di Teoderico - serata dell’1 settembre - e non esibisce l’attestato di servizio della scuola (che di solito uno non porta alle inaugurazioni), paga un biglietto di 5 euro. No comment.

Mi chiedo infine anche come mai, alla domanda rivolta alla direttrice, dottoressa Manara, sul perché ci siano ben tre pomeriggi di chiusura alla settimana del Mausoleo, mi senta rispondere che manca il personale. Ma il compito di un direttore non è forse quello di trovare i finanziamenti per assicurare la più completa disponibilità del famoso monumento Unesco, a soli due anni dalle celebrazioni teodoriciane? Invece capita che mio nipote, venuto apposta da Bruxelles, abbia, con suo grande disappunto, trovato i cancelli chiusi. Dove sono finiti i due milioni e mezzo stanziati nel 2022 dal Ministero? Da ravennat,e che da cinquant’anni si reca nel siti ravennati e accompagna amici, parenti e numerosissime scolaresche, desidererei che la loro gestione fosse sempre impeccabile. Un sogno?

Professor Luca Telò