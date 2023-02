A nome dei miei genitori e mio desidero ringraziare pubblicamente e di cuore tutto il personale del Centro di prevenzione oncologica che ieri ha accolto e aiutato con grande umanità i miei genitori, vittime di un tentativo di truffa a scopo di estorsione.

Come raccontato dal vostro giornale sulla base della testimonianza della signora Elena Pepe, i miei genitori hanno ricevuto ieri la telefonata di una persona che, con una voce incredibilmente simile alla mia, raccontava tra le lacrime di avere un tumore al seno e di avere bisogno di 32mila euro per poter essere operata immediatamente.

Fortunatamente, pur essendo in uno stato di comprensibile choc, il loro primo pensiero è stato quello di volermi vedere e quindi sono andati al Centro di prevenzione oncologica dove, anche grazie alla signora Pepe, i cui suoceri hanno vissuto un’esperienza simile, la situazione si è dopo un po’ chiarita.

Ringrazio quindi sinceramente anche la signora Pepe, augurandomi che il fatto che questo episodio sia stato reso pubblico possa aiutare altre persone anziane o fragili a non cadere in simili trappole.

Per parte nostra, abbiamo ritenuto doveroso andare dai Carabinieri a riferire l’accaduto; ci è dispiaciuto sentirci rispondere, seppur con gentilezza, che la tentata truffa non costituisce reato.

Comprendiamo che il sistema investigativo e giudiziario debba ogni giorno fare i conti con criticità di risorse e di organico, ma allo stesso tempo vogliamo sottolineare come, seppure la nostra famiglia non abbia avuto una perdita economica, abbia comunque subìto un danno emotivo, perché per oltre un’ora nella testa dei miei genitori io ho avuto un grave tumore al seno. Entrambi sono tuttora piuttosto scossi.

Non so con quali strumenti, dal momento che quello della denuncia in questo caso pare non utilizzabile, si possa mettere a frutto la testimonianza di due cittadini che, pur psicologicamente provati, hanno ritenuto loro dovere civico rivolgersi alle forze dell’ordine.

Mi auguro, magari, che il recente protocollo d’intesa voluto dal Prefetto sul tema delle truffe agli anziani possa eventualmente essere integrato pensando a strumenti che, in casi come questi, aiutino i cittadini a sentirsi meno come vittime e più come un utile contributo alla soluzione di un problema così grave.

Lettera firmata