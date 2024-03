"I miei violini, nati col Covid. I maestri li apprezzano"

Per ingannare le interminabili giornate di lockdown imposte dal Covid, è riuscito a coronare, alla veneranda età di 87 anni (oggi è alla soglia dei 90), un sogno che lo accompagnava da una vita, ossia quello di costruire un violino. Facendo tesoro dell’esperienza accumulata fin da giovane nella lavorazione del legno, si è procurato il pregiatissimo abete rosso e ha realizzato, curando i minimi dettagli, la sua prima ‘creatura’. Stiamo parlando del lughese Francesco Dovadola, classe 1934, nato nel Ducato di Fabriago e da sempre residente a Lugo.

Figlio di Angelo, noto falegname ebanista da tutti conosciuto come ‘Giulaia’, fino all’età di 27 anni ha lavorato nella bottega insieme al padre, dal quale ha ereditato l’arte e la passione per la lavorazione del legno. Poi il matrimonio, la nascita dei figli, la necessità di crescere e di creare una propria strada nella vita e l’esuberanza dell’ancora giovane età lo hanno portato alla creazione, a Lugo, di quella che sarebbe diventata la propria realtà imprenditoriale nell’ambito della vendita e installazione di parquet. Un’impresa che negli anni ‘70 avrebbe valorizzato, espandendole, le proprie competenze a tutto il settore delle pavimentazioni moderne, quali il linoleum, il pvc, ma soprattutto le moquette, che sarebbero diventati il punto di forza e di riferimento negli anni a venire. La collaborazione con i migliori progettisti e la grande crescita immobiliare di quegli anni avrebbero portato a una grande soddisfazione, fino alla crescita in un’azienda leader nel settore. Sono passati gli anni e i figli sono cresciuti, portando nuova linfa all’azienda fino al giorno in cui è arrivato il meritato riposo. Gli hobby e gli amici hanno aiutato Francesco a trascorrere serenamente gli anni della pensione, fino a quando l’apocalisse del Covid lo ha costretto, come tutti, alla ‘prigionia’ casalinga. Come trascorrere quindi il tempo di quelle giornate infinitamente lunghe? Quello della costruzione di un violino era, come detto, un suo chiodo fisso che aveva stuzzicato la sua mente. Detto e fatto. Giusto il tempo di procurarsi il legno adatto ed ecco che le sue mani ancora ferme ed esperte gli hanno consentito di dar vita al suo primo violino, perfettamente funzionante. Indubbiamente una grande soddisfazione, resa ancor maggiore dal fatto che a ‘provare’ personalmente lo strumento, valutandolo di ottima fattezza e dal suono molto gradevole, è stato il maestro lughese Marco Facchini, professore di violino al conservatorio di Pesaro. Oggi Francesco di anni ne ha quasi 90 e i violini sono diventati addirittura sei. Che dire, Francesco Dovadola ha sicuramente un futuro da liutaio e ancora tanti anni per il suo nuovo hobby. Senza tuttavia mai perdersi la quotidiana partita a beccaccino con gli amici al bar.

Luigi Scardovi