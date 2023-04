I migranti sbarcati e gli ucraini "Solidali e uniti nella Resistenza"

Il vento soffia forte ma non piove mai: anche il meteo resiste. Piazza del Popolo è gremita per le celebrazioni del 78esimo della Liberazione dal nazifascismo, tra i gonfaloni della Provincia, medaglia d’argento al merito civile, e della città di Ravenna, medaglia d’oro al valor militare, e i vessilli di tante associazioni combattentistiche, il cui ingresso è scandito dalle note della banda.

E in piazza del Popolo ieri mattina erano tante anche le bandiere che coloravano la folla: tra Pd, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Italia Viva, + Europa, a spiccare anche quest’anno erano i vessilli gialloazzurri circondati da cartelli inequivocabili ’Tregua significa occupazione’, ’Sì armi all’Ucraina, forza Zelenski’, ’Grazie Italia per il sostegno’. A sventolarli i profughi ucraini, accolti in città da quando la Russia ha invaso il loro Paese. E proprio dall’"Ucraina invasa", dopo la deposizione delle corone alla lapide dei partigiani caduti, ha iniziato il suo intervento il prefetto Castrese De Rosa che non è mancato alle celebrazioni del 25 aprile, nonostante la concomitanza ieri mattina con l’approdo della terza nave di migranti al porto di Ravenna: la ’Humanity 1’ con a bordo 69 persone. Dopo aver ringraziato "le oltre duecento persone impegnate per accogliere i migranti" con la città che ha dimostrato "la solita capacità organizzativa e il solito spirito di solidarietà", infatti, il prefetto ha ringraziato la "comunità ucraina per la presenza" in piazza. E, citando un articolo di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, ha affermato che "mai come oggi dobbiamo decidere se camminare con la testa girata all’indietro oppure guardando in avanti perché mai come in questo periodo la prevaricazione d’un totalitarismo bussa alle porte della nostra Unione europea" e ancora "si tratta di resistere, con Zelensky, per tutti i 25 aprile che seguiranno". Necessaria, poi, la riflessione su cosa rappresenta oggi il 25 aprile: "Non abbiamo più l’esigenza di riconquistare i valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale. Oggi avvertiamo l’esigenza di difendere quei valori, con sempre maggiore forza, oggi più che mai con i conflitti in corso nella nostra Europa". Non è mancato poi un ricordo del tenente colonnello ravennate Giovanni Frignani, medaglia d’oro al valore militare, uno dei martiri dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

E Frignani è stato ricordato anche dal sindaco Michele de Pascale, insieme a tutti "gli uomini e le donne che pagarono il prezzo più alto, combatterono quando tutto faceva pensare a una sconfitta". De Pascale ha poi posto l’accento sulla "memoria, parte integrante della comunità, in particolare oggi che perdiamo i partecipanti alla lotta di Liberazione". Il pensiero è andato a Decimo Triossi, scomparso pochi giorni fa. E, come ha sottolineato il sindaco, "oggi che perdiamo quei testimoni abbiamo due volte l’onere e anche l’onore di ricordare e tramandare alle nuove generazioni". Il sindaco ha poi esposto una riflessione sull’antifascismo alla base della nostra Costituzione.

La parola è passata al presidente provinciale Anpi di Ravenna, Renzo Savini, che ha sottolineato come sia importante ricordare l’importanza dell’antifascismo, visto "lo stillicidio di dichiarazioni da parte di alte cariche dello Stato, che vogliono distorcere la storia". Importante ricordare che "quest’anno si celebra l’ottantesimo della Resistenza" e del comizio improvvisato contro il fascismo di Arrigo Boldrini, all’indomani dell’8 settembre 1943, in piazza Garibaldi. Savini ha ricordato anche Zaccagnini, Triossi e la partigiana Natalina Vacchi a cui ieri è stato reso omaggio. Anche dal presidente dell’Anpi, poi, la solidarietà al popolo ucraino, ferma condanna dell’invasione russa e l’esortazione all’Europa perché assuma un ruolo di primo piano nelle trattative per la pace. E al termine degli interventi, le immancabili note di ‘Bella Ciao’.