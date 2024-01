I mille appuntamenti della Befana

Pioggia di appuntamenti per i più piccini in occasione dell’Epifania.

Ravenna

Il Comitato Spasso per Ravenna propone oggi alle 17, nei pressi dei capanni allestiti sul lato di Palazzo Rasponi,’ un laboratorio per la creazione della calza, in collaborazione con l’associazione ’Tralenuvole ’di Ravenna. Domani dalle 15 l’arrivo in piazza delle befane in Vespa, in collaborazione con il Vespa Club Romagna, e sfilata fino a piazza Kennedy.

Domani all’Almagia le ’Arti della Marionetta’ dalle 16 i i bambini potranno cimentarsi in laboratori artistici a tema a cura di Teatro del Drago, e partecipare al gioco dello scambio dei doni, con il quale portando un gioco o un libro in buono stato se ne potrà ricevere un altro in dono. Alle 17 la compagnia ‘Marionette Grilli’ porterà in scena lo spettacolo di burattini ’Gianduja e la corona del re’ (info e prenotazioni: 392-6664211).

Da segnalare, sempre domani, lniziativa di Advs, dalle 15, in piazza San Francesco, con le Bolle di sapone giganti di GiulyRoby Pirilampo; alle 16.30 l’attesissima estrazione della lotteria.

Porto Fuori

A Porto Fuori la befana arriva domattina, in piazza, alle 10.30, per la consegna delle calze.

San Pietro in Vincoli

Appuntamento stasera presso la sala ‘Manzoni’ dell’ex teatro della parrocchia. Con l’organizzazione del parroco don Vittorio e del Comitato cittadino ci sarà alle 20.30 la proiezione del film ‘Polar express’, alle 22 calze per tutti.

Sant’Alberto

Oggi laboratorio artistico dalle 15 alle 16 al museo Natura, via Rivaletto 25 a Sant’Alberto, ’La befana si avvicina!”. Gratuito per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Dalle 16 alle 19 racconti invernali, visite al museo. In collaborazione con l’associazione ’Donne di parola’. Su prenotazione.

San Pietro in Campiano

Il Comitato cittadino organizza, dalle 19 di domani in piazza Pratolini, la festa della befana con polenta al ragù, carne ai ferri, dolci, bevande e vin brulè aspettando l’arrivo della Befana con doni per tutti. Si svolgerà anche la lotteria. Ingresso offerta libera, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

San Zaccaria

Saranno due i momenti di festa domani al circolo Arci in via Becchi Tognini est 6: dalle 7.30 alle 8.30 partenza della ‘Randonnée’, (iscrizioni solo su www.audaxitalia.it), manifestazione ciclistica di lunga distanza prova di campionato italiano Ari - 190 e 130 km. Dalle 17.30 alle 20.30 festa della befana, ingresso gratuito, con giochi e dolcetti per tutti i bambini. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, l’ambiente è al coperto e riscaldato.

Marina di Ravenna

Domattina alle 10 appuntamento al bacino dei pescherecci, ci sarà la pesca benefica e la consegna del buono per ritirare la calza. Alle 10.30 la vecchina arriverà in barca.

Punta Marina terme

Presso il parco pubblico di Punta Marina Terme la Pro Loco propone domani un pomeriggio da passare in compagnia con panettone, te, vin brûlé, zucchero filato e le befane. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12.30, anche da asporto, con polenta con ragù, pasta e fagioli e cappelletti con ragù.

Porto Corsini

Domani, a bar Joyta di via Molo San Filippo a Porto Corsini, la vecchina porterà piccoli doni ai bambini dalle 10.30 alle 12.

Bagnacavallo

Stasera alle 20 il centro civico di Rossetta ospiterà una serata dedicata ai più piccoli con giochi, musica e intrattenimento con protagonista la befana che distribuirà la calza a bambine e bambini. L’iniziativa è a cura del Consiglio di Zona e della Polisportiva

A Rossetta, alle 20.30 presso l’area parrocchiale di Villa Prati ci saranno letture animate con l’associazione ’Comunicando per fare festa assieme’. Organizzano la parrocchia e l’associazione ’L’incontro’.

Oggi alle 14.30 in piazza della Libertà a Bagnacavallo troveranno spazio, grazie all’associazione Civiltà delle Erbe Palustri, la casa delle scope, la casetta delle calze, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone, la corte dei giochi di legno e dei giochi dell’ingegno e il Fantateatro. Poi arriverà la Befana. Alle 19, nell’ex asilo di Traversara è in programma una festa in attesa della Befana con i suoi doni, a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di Zona.

Casola Valsenio

Stasera alle 20 presso la tensostruttura della Pro Loco (viale Neri 1/n), su iniziativa dell’AVIS di Casola Valsenio – con il patrocinio del Comune dasola Valsenio – si terrà la tradizionale serata della ’Befana dell’Avis’ di Casola Valsenio. La befana distribuirà una calza a tutti i bambini, fino alla classe quinta della scuola primaria. Ci saranno musica e un piccolo buffet. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Lugo

Domani, dalle 14 alle 16, appuntamento al parco delle Lavandaie per l’arrivo della befana con i dolcetti e presenza di gonfiabili per far giocare i bambini. A Villa San Martino, al circolo del Mutuo Soccorso, dalle 16 giochi per bambini “aspettando la vecchietta...”, alle 18.30 apertura del punto ristoro, alle 20.30 spettacolo a cura del Teatro delle Formiche “Sganapino e Colombina guardiani del castello”.

A San Potito, dalle 15.30 in chiesa canti e recita dei sermoni natalizi a cura dei ragazzi e dei bambini del Catechismo, alle 16.30 nella sala parrocchiale premiazione del ‘concorso presepi 2024’, al termine arriva la befana con doni per tutti. A Bizzuno, dalle ore 11 nel centro civico al parco dei Tigli, la Befana arriva a bordo della sua scopa a pedali per portare dolci e omaggi. Dalle 14 tornano a grande richiesta i giochi di Nonno Banter57. Dalle 11 è aperto il punto ristoro con tante delizie, dalla pizza farcita ai cappelletti. Durante la giornata è possibile visitare la mostra fotografica ‘Un passato di lavoro’ e il murales realizzato con i lavori dei bambini delle scuole.

A Voltana, dalle 16 alla Casa del Bambino festa della Befana a cura di Eleonora Bonincontro e dei volontari della parrocchia.