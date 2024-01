I Mimi della Lirica e Madame Butterfly

Spettacolo di beneficenza Madame Butterfly de ’I Mimi della Lirica’ domani alle 20.30 al Teatro Rasi di Ravenna (l’evento è stato fortemente voluto dall’associazione ’Anime Senza Voce’ e dal co-ideatore Fabio Marzufero, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’abuso su minori). La serata avrà inizio con le immagini e la musica di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet e socio onorario di ’Anime Senza Voce’. Presenterà lo spettacolo lo scrittore e comico Zagor Borghesi. Biglietti alla biglietteria dell’Alighieri, in via Mariani 2.