I misteri dell’economia spiegati dal docente Paolo Cecchi

L’economia globalizzata influisce in modo determinante sulla vita di ciascuno di noi, ma spesso viene presentata attraverso formule per addetti ai lavori che

restano misteriose per il grande pubblico. Per aiutarci a orientarsi in questo campo la biblioteca ’Maria Goia’ organizza per mercoledì alle ore 17 un incontro con il docente di economia Pier Paolo Cecchi, che spiegherà ’Le parole dell’economia’ con un linguaggio semplice, stringato e

comprensibile. Pierpaolo Cecchi, 33 anni ha conseguito, presso l’Ateneo di Bologna, la Laurea Triennale in ’Economia e Finanza’, e successivamente la Magistrale in ’Economia Finanza e Mercati Internazionali’ con una tesi sulle politiche monetarie e finanziarie degli Stati Uniti d’America. La biblioteca si trova in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111