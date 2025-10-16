I misteri di Mediobanca . Archivi ancora secretati: "Perché il gruppo bancario fece saltare Gardini?"

C’è stato un "killer" del gruppo Ferruzzi, e si chiama Mediobanca; c’è stato un "giocatore", e si chiama Raul Gardini, che ha alzato troppo la posta e ha finito per contribuire alla dissoluzione del secondo gruppo industriale italiano dopo la Fiat. È questa la tesi che Luciano Segreto ha sostenuto ieri sera a Ravenna presentando - insieme a Vera Negri Zamagni, dell’Università di Bologna, e Sandro Rogari, presidente della Fondazione Casa di Oriani - il suo volume dal titolo "Il costruttore e il giocatore". Non è facile parlare della "triste" vicenda del gruppo Ferruzzi e della parabola di Raul Gardini a Ravenna, città che ancora fatica ad accettare una lettura "storica" di una delle vicende chiave dell’economia italiana di fine Novecento. Ma che, tra poche settimane, avrà la possibilità di leggere le carte dell’archivio Sama-Ferruzzi che sono state donate dalla famiglia alla biblioteca Oriani e di cui sta per essere completata la catalogazione. E per un archivio che si apre, un altro resta chiuso.

Le carte di Mediobanca, infatti, come ha confermato Luciano Segreto, professore di Global Economy all’Università di Firenze e di Storia dell’impresa italiana alla Bocconi di Milano, "ancora non vengono rese pubbliche. Anche la Cia, dopo 30 anni, mette a disposizione i suoi archivi ma per Mediobanca occorre aspettare 50 anni. L’aspettativa di molti è che Mediobanca diventi più trasparente e, nel caso della vicenda Ferruzzi, spieghi come si è potuti arrivare a far fallire un gruppo certamente indebitato, ma non più della Fiat e dalle grandi potenzialità, svendendolo a pezzi sul mercato e lasciando le briciole alla famiglia Ferruzzi".

L’altra questione fondamentale è stata quella del passaggio del testimone da Serafino Ferruzzi a Raul Gardini. La tesi di Segreto, ma anche di Negri Zamagni e di Rogari, è che Raul Gardini non fosse stato prescelto da Serafino come suo successore. Che non aveva pensato al "dopo di me", con in famiglia Arturo che non aveva sufficiente spirito imprenditoriale e Alessandra ancora troppo giovane. E Gardini non sarebbe stata la sua prima scelta, specie in un momento in cui Serafino stava decidendo di uscire dal settore del trading per puntare sull’industria in senso stretto. Gardini, invece, forse preso dal desiderio di mostrarsi bravo quanto, e più, di Serafino era attratto dalle grandi potenzialità finanziarie del trading, insistette, e lasciò sul terreno oltre 1.200 miliardi di lire. Che, sommati agli oltre mille miliardi prelevati dai conti svizzeri della famiglia Ferruzzi, danno l’idea dell’imponente deflusso finanziario. Poi ci fu la chimica, la grande illusione di Raul Gardini di poter giocare un ruolo da protagonista in questo campo. Il "giocatore" si era seduto ad un tavolo troppo complesso per le sue forze.

