I modi di dire per evitare il pericolo

Per spiegare una situazione di pericolo usa dire: "Ciapê ’na curva in trómba" (Affrontare una curva a tutta velocità). Il detto fa riferimento al clacson dell’automobile, un tempo chiamato per l’appunto tromba d’auto, il cui utilizzo da parte dei primi autoveicoli era molto più diffuso di oggi come avviso del proprio arrivo a tutta velocità. Si può anche dire "Sta atént, a li è mès da mört" (Stai attento, sono messe da morto). È un modo di avvertire qualcuno che rischia di rimetterci la pelle e non è il caso di affrontare imprese impossibili e quindi molto rischiose. Il pericolo può annidarsi anche là dove non sembra: "Argvêrdat da e’ cân ch’u n’ baia e da e’ curtël ch’u n’ taja" (Stai in guardia dal cane che non abbaia e dal coltello che non taglia).