I Monti di Pietà tra arte e storia

‘I Monti di Pietà come impegno morale e civile. Interpretare il tema a Ravenna’ è il titolo dell’incontro promosso dal Centro Studi sui Monti di Pietà e sul credito solidaristico della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in programma oggi alle 17, a Palazzo Rasponi in piazza Kennedy 12 a Ravenna. Dopo i saluti di Paola Carpi, vicepresidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, l’artista Giulietta Gheller presenterà l’opera commissionata dalla Fondazione del Monte, e realizzata insieme all’attrice Alice Toccacieli: ‘Ostrakon - La seconda vita’. L’attore Nicola Borghesi proporrà poi un monologo dal titolo ‘Ciò che cade’. Seguiranno gli interventi degli storici medievisti Maria Giuseppina Muzzarelli e Pietro Delcorno che ricostruiranno la storia dei primi Monti. A conclusione, il presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna Pierluigi Stefanini e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale dialogheranno sul significato del prendersi cura in un territorio come quello ravennate, profondamente ferito dagli eventi alluvionali dello scorso maggio.