I mosaici della città in Chirurgia. Il reparto è stato rinnovato. All’interno anche una mostra

Il bancone blu e marrone, ispirato ai mosaici. E i mosaici più celebri della città, fotografati, sono anche appesi alle pareti, assieme alla riproduzione di un dettaglio della magnifica volta stellata di Galla Placidia realizzata da una studentessa del liceo artistico di Ravenna.

Il reparto di Chirurgia generale 1 e Chirurgia toracica dell’ospedale Santa Maria delle Croci, al quinto piano, è stato completamente rinnovato: un nuovo bureau d’accoglienza con arredi ispirati al mosaico, ambienti ritinteggiati, armadietti e corrimani nuovi, un bagno attrezzato per le persone con disabilità, una libreria dove prendere in prestito o lasciare libri e una cyclette per la riabilitazione. Novità introdotte per rendere gli spazi più adeguati anche in ottica universitaria, come ha sottolineato il direttore sanitario dell’ospedale Paolo Tarlazzi. Gli interventi sono stati divisi in più stralci, anche per non intralciare l’attività sanitaria: "I lavori sono iniziati nel 2021 con la realizzazione dei bagni per i disabili – ha spiegato Eleonora Fiori, ingegnera dell’ufficio tecnico dell’Ausl –, una riorganizzazione dei percorsi sporco e pulito e un rifacimento e messa a norma sia della parte impiantistica che di tutti i controsoffitti. Per andare incontro alle esigenze sanitarie sono stati realizzati un nuovo studio medici e specializzandi e una sala meeting". Per gli impianti l’Ausl ha speso 70mila euro, altri 40mila euro li ha messi lo Ior per gli arredi. "Abbiamo risposto alla richiesta di aiuto del primario Ugolini (il direttore dell’unità operativa di Chirurgia generale, ndr) – ha detto Mario Pretolani, presidente dell’associazione Volontari e amici dello Ior – con un’attività di raccolta fondi online e una serie di iniziative. Hanno risposto tante realtà, tra cui gli Amici delle Fiamme gialle e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Abbiamo organizzato anche una serata al teatro di Piangipane e una cena". Tra le particolarità del reparto c’è la mostra permanente ’Ravenna urbs salutis’ curata dal prof Roberto Filippetti: dieci pannelli con immagini in alta definizione dei mosaici ravennati, testi di approfondimento e qr-code per ascoltare brani di musica classica selezionati dal prof Romano Valentini. Apre la mostra un mosaico originale realizzato dalla studentessa del liceo artistico Nervi-Severini Elena Guidi: un dettaglio della volta a botte del mausoleo di Galla Placidia. "Come in un mosaico, ognuno ha messo il suo tassello – ha aggiunto il primario di Chirurgia Giampaolo Ugolini –. Ad esempio mi è venuto in mente che una ex paziente è titolare di un negozio di arredi in Brianza, l’ho contattata e ha realizzato una bella libreria".

Sono tanti i progetti di rinnovamento che vedono al centro l’ospedale di Ravenna: lo scorso 8 marzo è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio ed entro l’anno il Pronto soccorso sarà ampliato. "Negli ultimi anni questa struttura ha avuto bisogno di un po’ di recupero – ha detto il presidente della Regione Michele de Pascale – ed è stato messo in campo un piano di investimenti ben lungi dall’essere ultimato". Il direttore dell’Ausl Tiziano Carradori ha parlato della carenza di fondi che affligge tutta la sanità pubblica: "Oggi tagliamo il traguardo di un’altra fase di miglioramento, ma dobbiamo essere consapevoli che continua a esserci un’altra parte mezza vuota del bicchiere". L’inaugurazione dell’ammodernamento di Chirurgia è stata allietata dal giovane musicista Hao Long Chen della Young Musicians European Orchestra, diretta dal maestro Paolo Olmi.

Sara Servadei