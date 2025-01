I mosaici di Madaba oggi al Seminario

E’ in programma oggi alle 17, al seminario arcivescovile in piazza Duomo 4, la presentazione del volume ’La Carta di Madaba’, edito dalle Edizioni del Girasole.

Alla presentazione interverrà l’autrice del volume Basema Hamarneh, archeologa, affiancata da monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e Cervia, dal sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura e al Mosaico, oltre che dal direttore del Mar Roberto Cantagalli e dalla dirigente del servizio Turismo Maria Grazia Marini.

Per l’occasione saranno proiettate alcune delle immagini più significative del famoso mosaico pavimentale di Madaba, che rappresenta un’antica mappa della Terra Santa e di altre aree bibliche, custodita nella chiesa di San Giorgio a Madaba, in Giordania. Il mosaico, risalente al VI secolo, è contemporaneo a quelli parietali delle chiese ravennati di San Vitale e Sant’Apollinare in Classe. Interessanti in particolare i confronti con i mosaici parietali di San Vitale.

Il volume è patrocinato dal Comune di Ravenna e dal Ministero del Turismo. Ingresso libero.