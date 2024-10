"I muri crollati, che magone"

Andrea Benelli, 62 anni, al quarto giorno di pensione, abita in via Pirazzini, "ma mia madre e mia zia stavano in una delle case in faccia alla rottura. Il primo piano è venuto giù tutto e stiamo aspettando il crollo completo. Mia madre ha 84 anni e ora vive da mia sorella. Le ho detto che casa sua non c’è più ma non le ho mai fatto vedere le immagini. Ho troppa paura che crolli. A me, ogni volta che guardo quella casa, viene il magone. Sono riuscito a salvare poche cose tra cui un vecchio fucile di mio padre. La camera in cui ho dormito per 30 anni è sventrata. È come perdere un pezzo di vita ma da qui non me ne vado. A casa mia sto facendo il minimo per fare in modo di viverci e basta".