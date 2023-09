I musicisti a tavolino, chiude la mostra di Masotti

Inaugurata lo scorso 21 giugno, in occasione della Festa della musica, la mostra ’You tourned the tables on me’ al Museo Nazionale di Ravenna (via Benedetto Fiandrini) si conclude domani. Il percorso dedicato al ’fotografo della musica’ Roberto Masotti, scomparso nel 2022, giunge alla sua conclusione con il finissage in programma alle 18, seguito alle 19 dalla performance di Fabio Mina, ai flauti e live electronics, dal titolo ’The meaning of the wings’.

Una preziosa occasione per scoprire o riscoprire i centoquindici ritratti di musicisti contemporanei ’con tavolino’ con cui Masotti tra il ’74 e l’81 ha disegnato la mappa di una stagione musicale irripetibile, grazie a un vecchio e malconcio oggetto d’arredo acquistato in un campo rom alla periferia di Milano e alla complicità dei suoi soggetti – da Juan Hidalgo a Philip Glass, da Luciano Berio a John Cage, da Michael Nyman a Steve Lacy, Demetrio Stratos, Brian Eno… La mostra, curata dalla compagna di vita e scatti Silvia Lelli e realizzata da Ravenna Festival in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, è stata resa possibile dal sostegno di Assicoop Romagna Futura ed Edilpiù. Ingresso libero al finissage.