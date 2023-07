I negozi che lottano per riaprire in corso Saffi

C’è chi è ripartito subito, chi sta facendo cospicui lavori, chi si è trasferito e chi ha chiuso. L’alluvione ha cambiato profondamente i volti di FaenzaUno e di corso Saffi, che nella notte più lunga sono state la porta d’accesso del fiume verso il cuore della città. Un’area non solo popolosa, ma anche fondamentale per il commercio in città, ricchissima di vetrine con negozi di tutti i tipi che sono stati spazzati via dall’acqua. E che ora lottano per tornare a respirare.

In corso Saffi la pasticceria di Sebastiano Caridi è aperta, come Fanti Elettrodomestici e l’outlet di Roger Abbigliamento. A poca distanza però la gelateria Linus Jazz, il frutta e verdura Valtancoli, il negozio di telefonia e la tabaccheria, solo per citarne alcuni, restano chiusi. Di fronte all’ingresso di Lowe, ristorante di pesce, ci sono i sigilli dei vigili del fuoco.

Rosita invece, titolare della Calzoleria del Corso, alza la saracinesca e mostra il negozio e il magazzino, dove sono attivi solo i ventilatori per fare arieggiare l’ambiente. "Le scatole di scarpe si erano appiccicate al soffitto – racconta –. Un disastro. Qui al momento siamo chiusi, ma contiamo di riaprire. Noi abbiamo una seconda sede in piazza e abbiamo spostato lì anche gli articoli dedicati agli uomini. Siamo un po’ stretti, ma non abbiamo smesso di lavorare".

Proseguendo verso il FaenzaUno, centro commerciale ‘naturale’ in via Renaccio, si registra la medesima situazione. Qui nella notte tra il 16 e il 17 maggio c’erano oltre tre metri d’acqua, che hanno sepolto completamente i negozi e le auto lasciate nel parcheggio. Ora sono in corso i lavori per il ripristino del Tigotà mentre il supermercato Cofra ha già riaperto, così come lo Spider, storico locale d’incontro della città. Lo studio fotografico di Greg invece si è trasferito, così come l’agenzia di assicurazioni, mentre la rosticceria, il bar e la parrucchiera sono ancora chiuse. Entrando nell’agenzia immobiliare accanto, c’è un agente seduto dinnanzi a un computer. La sua postazione favorisce una panoramica del disastro compiuto dall’alluvione: non c’è infatti il muro ma restano solo i profili e la colonna portante del divisorio tra l’ufficio e il salone di bellezza. L’agenzia è ripartita nonostante le difficoltà, dall’altra parte invece si notano solo i caschi per la permanente e poco altro. La ripartenza è in salita e il lavoro per rimettersi in moto, purtroppo, è tantissimo.

Damiano Ventura