I neo-assunti si raccontano agli studenti

Si è svolto ieri mattina presso la sede di Ravenna della Scuola Arti e Mestieri Vincenzo Pescarini il primo degli incontri ’Piccola Impresa, Grande Futuro’ promossi ed organizzati dalla Confartigianato della provincia di Ravenna e che coinvolgerà, in questa prima fase, alcuni degli istituti tecnici e professionali della provincia. Con questo innovativo format l’associazione intende portare un contributo di riflessione ai giovani studenti che nel giro di qualche mese si troveranno a fare scelte importanti per la loro vita formativa e professionale. In queste iniziative saranno i giovani lavoratori, da poco assunti nelle imprese artigiane insieme agli imprenditori che li stanno accompagnando nella vita lavorativa, a raccontarsi agli studenti: dalle esperienze formative ai primi lavori, di come vivono l’esperienza in azienda riguardo al clima aziendale, le aspettative, le soddisfazioni, il loro apporto e se pensano anche di poter essere un motore di cambiamento. L’intenzione è quella di soffermarsi particolarmente sugli aspetti di crescita personale e professionale, del rapporto con i colleghi e delle gratificazioni e soddisfazioni personali, della loro crescita di individui, anche in confronto a come si vedevano nel mondo della scuola e cosa si portano. Dopo il saluto di Elisa Folicaldi, della Scuola Pescarini, che ha ringraziato Confartigianato per questa iniziativa, Raffaele Lacchini - vice presidente dell’Associazione - ha rimarcato come queste iniziative siano importanti tasselli per una sempre maggiore sinergia tra scuola e mondo del lavoro, per dare maggiori certezze a ragazzi e aziende del territorio. In questo primo incontro, sono stati giovani lavoratori della Biesse Sistemi e dell’Idrogas, Riccardo di 25 anni e Cristopher di 18 che, supportati dai loro datori di lavoro, hanno raccontato la loro prima esperienza lavorativa stimolati da due giornalisti. L’iniziativa prevede una costante interazione con gli studenti.