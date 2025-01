I nodi del San Biagio. Luogo a misura d’uomo:: "Qui si vive bene, ma c’è troppo traffico"

Un quartiere tranquillo, dove ancora resistono i negozi di prossimità, punto di riferimento per tanti residenti, in particolare quelli un po’ avanti con gli anni. Borgo San Biagio è una delle zone più popolose della città, oltre ad essere uno dei quartieri storici, tra i più antichi, a ridosso del centro, al punto da riuscire a sbirciare via Cavour attraverso Porta Adriana. Nei decenni si è espanso, superando via Maggiore, ai lati della quale si è sviluppato sin dall’inizio, per arrivare fino a via Faentina.

Un quartiere dalla storia lunga, sufficientemente grande da presentare zone anche molto diverse tra loro, ma con una costante, quella di voler difendere la concezione di quartiere a misura d’uomo. Un luogo con molte luci, ma anche ombre. A partire dal traffico, in alcune zone in particolare, come via Fiume Abbandonato. Lo sanno bene i residenti riuniti in un comitato. "Nel quartiere – osserva Giorgio Giardini – non si vive male, ma il traffico su via Fiume Abbandonato rimane un grosso problema. Nessuno vuole bloccare la città, ma bisogna trovare una soluzione, perché ne va della nostra salute. Ricordo che oltre 30 anni fa ci fu una rivoluzione nella viabilità ravennate, con l’interruzione di via di Roma e via Guaccimanni, sembrava qualcosa di insormontabile e invece è diventato normale". Giardini mette in evidenza alcune altre criticità, come il degrado su marciapiedi e strade, invoca una cura maggiore del parco Callegari, con una limitazione dello spazio destinato ai cani. "E poi – aggiunge – bisognerebbe intervenire sul percorso, in parte sulle mura, che da piazza della Resistenza porta in centro i turisti. Dovrebbe essere più curato e non abbandonato al degrado". Poi, aggiunge Giardini, c’è la questione della sottostrada di via Maggiore. "Anche lì – continua – ci sono attività che resistono, penso ad esempio alla storica ferramenta che è lì da sempre. Per la sottostrada da anni si parla di una sistemazione adeguata con uno spazio per le biciclette, così da liberare i marciapiedi, ma non se n’è fatto niente".

Tra le altre questioni tirate in ballo dai cittadini c’è quella dei pini di via Maggiore, le proteste continuano a essere tante e c’è chi promette battaglia. Sul versante della sicurezza il giudizio è positivo: "Si va a periodi – dice Antonio Farina della macelleria di via degli Spreti – e adesso è parecchio che non si verificano furti in appartamento o nelle attività". Concorda Marika Bartoletti, della latteria pochi metri più avanti. "Noi – assicura – apriamo la mattina alle 5.30 ed è ancora buio, ma non abbiamo mai avuto la sensazione di essere in pericolo. In questo quartiere a volte sembra che il tempo si sia fermato e si trovano luoghi che altrove non ci sono. Dovrebbero scoprirlo anche i turisti, in fondo noi, quando viaggiamo, andiamo alla ricerca di posti autentici anche fuori dai centri storici. Perché non dovrebbe avvenire anche qui?".

a.cor.