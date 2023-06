I Nomadi stasera a Monte Brullo

La rassegna ’Cena & Concerto’ di Monte Brullo parte oggi con l’arrivo dei Nomadi. La storica band di Beppe Carletti festeggia quest’anno in grande i suoi 60 anni di attività (una longevità record) e con un disco appena pubblicato, ’Cartoline da qui’. Si potranno ascoltare gli indimenticabili pezzi del gruppo. I posti sono esauriti. Tra gli altri appuntamenti in calendario i Dik Dik il 14 giugno, Mal con

Michele e i Corvi il 21 giugno, l’omaggio a Lucio Dalla il 23 giugno con una

raccolta fondi pro alluvionati di Faenza e tanto altro ancora. Il locale si trova in via Monte Brullo 16, a Sant Lucia di Faenza. Per informazioni e prenotazioni per i prossimi appuntamenti: 338-8811963 e

349-4461825.