I nomi chiave sono Mazzoni e Cameliani

Sono due i nomi chiave della giunta di Alessandro Barattoni. Il primo è quello di Roberta Mazzoni. La direttrice del distretto sanitaria dell’Ausl entrerà in carica solo dal 1 gennaio 2026, quando sarà in pensione. A lei il primo cittadino affiderà sanità e politiche sociali, sicuramente la Mazzoni potrà fare un buon lavoro in un settore delicato.

Il secondo nome è quello di Massimo Cameliani. Smaltito lo smacco delle Regionali, alle Amministrative Cameliani ha calamitato 1031 preferenze, un bel biglietto da visita. A lui spettano lavori pubblici, mobilità, viabilità: deleghe pesanti, quelle che ti rendono impopolare all’uomo della strada, pronto a lamentarsi di tutto (anche sul Carlino). Ma Cameliani ha le spalle per renderle più leggere.