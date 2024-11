I nomi del Guidarello . Premio ad honorem a Federico Marchetti: "È stato un pioniere"

Da Federico Marchetti a Serena Biondini, da Paola di Caro a Massimo Montanari. Resi noti ieri i nomi dei 9 riconoscimenti del 35° premio Guidarello per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna che si terrà sabato 30 novembre, alle 17, al teatro Alighieri con conduzione di Bruno Vespa, presentazione di Ilaria Iacoviello e la musica iniziale dell’Orchestra Casadei. Il Premio Guidarello gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Provincia di Ravenna e della Cdc di Ferrara e Ravenna, la compartecipazione del Comune di Ravenna e la partnership con Bper Banca, Coface Creditpartner e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il riconoscimento ad honorem, attribuito da Confindustria Romagna, va all’imprenditore ravennate Federico Marchetti. "Pioniere dell’innovazione digitale, è riuscito non solo a rivoluzionare il settore dell’e-commerce e della moda – spiega il presidente Roberto Bozzi – ma dopo il successo planetario di Yoox, ha saputo trasformare il proprio percorso, abbracciando la sfida della sostenibilità alla guida della Fashion Task Force". "Marchetti non è un ravennate lontano: infatti – ha aggiunto Beppe Rossi, che siede nel Comitato dei Garanti del premio insieme ad Antonio Serena Monghini, Alfio Longo e Noemi Piolanti – nonostante abbia ottenuto un grande successo internazionale come imprenditore, ha sempre mantenuto un forte legame con Ravenna, sua città d’origine". Per il giornalismo nazionale, saranno premiati la giornalista Rai dell’Emilia-Romagna Serena Biondini nella sezione radiotv, il professore Giovanni Orsina, editorialista de La Stampa nella sezione cultura, e la giornalista del Corriere della Sera Paola di Caro nella sezione società, sia per il percorso professionale sia come partecipazione attiva all’impegno nel lavoro di sensibilizzazione ai giovani sulla sicurezza stradale, dopo la morte di loro figlio Francesco, investito e ucciso da un’auto due anni fa a Roma. Inoltre, quest’anno viene assegnato un riconoscimento per il giornalismo economico a Laura Serafini del Sole24Ore.

Per il giornalismo Romagna questi i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani: nella categoria ’società’ il premio va al professore imolese Massimo Montanari, uno dei maggiori studiosi di storia dell’alimentazione a livello internazionale, per gli articoli sulla cultura alimentare della Romagna. Davide Cassani ottiene il premio nella sezione ’audiovisivi’ per aver accompagnato con il commento televisivo il grande pubblico lungo le tappe italiane e romagnole del Tour de France. Nella sezione ’cultura’ vince la giornalista cervese dell’Ansa, Marisa Ostolani, per l’appassionato impegno pubblico a favore del recupero della memoria di Grazia Deledda in Romagna. Confindustria ha, infine, assegnato il premio nella sezione Turismo al giornalista inglese Norman Miller, che ha portato Ravenna sulle pagine del Times di Londra nell’agosto scorso.

Il Guidarello giovani sarà annunciato giovedì 28 novembre. L’evento (trasmesso in diretta tv su Icaro TV - canale 18) è aperto alla cittadinanza e i biglietti si possono richiedere scrivendo a premioguidarello@confindustriaromagna.it o chiamando al numero 0544-210418.

Giorgio Costa