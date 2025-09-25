I nuovi co-direttori artistici: "Ravenna, laboratorio del presente"

Mentre la XXXVI edizione si avvicina al coronamento con la Trilogia d’Autunno dal 12 al 16 novembre, Ravenna Festival entra in una nuova fase della propria storia, nel doppio segno della continuità e del rinnovamento: a inizio agosto il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni ha infatti deliberato all’unanimità la nomina di Anna Leonardi e Michele Marco Rossi quali co-direttori artistici a partire dall’edizione 2026, accogliendo l’indicazione della fondatrice del Festival Cristina Mazzavillani Muti.

La delibera del CdA della Fondazione è stata anche occasione per rinnovare i ringraziamenti a Franco Masotti, per lo straordinario lavoro compiuto in questi anni di direzione artistica del Festival. "Ravenna è una grande casa delle artiste e degli artisti, un laboratorio del presente e una lente della contemporaneità" dichiarano i due co-direttori appena nominati.

Anna Leonardi e Michele Marco Rossi hanno già curato per la manifestazione i progetti ’Chiamata alle arti’ nel 2024, che ha portato a Ravenna oltre 300 giovani artisti tra orchestre, ensemble e performer e ’Cantare amantis est’ nel 2025, a inclusione delle due giornate di masterclass che hanno visto il Maestro Riccardo Muti guidare oltre tremila coristi da tutt’Italia. Insieme ad Angelo Nicastro, Anna Leonardi e Michele Marco Rossi cureranno la programmazione del prossimo anno, mentre nel 2027 e 2028 saranno chiamati a delineare in autonomia i percorsi artistici della manifestazione.