I nuovi stalli a pagamento continuano a far discutere

L’introduzione da parte dell’amministrazione del pagamento negli stalli di 42 parcheggi diventati da strisce bianche a strisce blu, proprio non piace, né a Rifondazione Comunista, né tantomeno, a Fratelli d’Italia. La scelta dei posti auto a pagamento lungo le vie Marconi, Manfredi e viale De Pinedo, sembra essere non condivisa dalle associazioni di categoria e dai commercianti come indicato invece da Palazzo e neppure dalla consulta di centro storico. Ad affermarlo il circolo Rifondazione Comunista di Villa San Martino. "Il dramma di questa giunta e della precedente è sempre lo stesso – scrivono dal Circolo –. Manca una visione della città, in molti ambiti e quindi anche su mobilità e spazi urbani, si continua a fare azioni arrangiate senza senso come la pista ciclabile di Villa, la Ztl di via Matteotti fatta in estate e nei weekend. Vogliamo poi parlare degli spartitraffico fatti con le panchine del Pavaglione? Erano state comprate per il loggiato, per far sedere le persone. Invece di nuovi stalli blu bisogna individuare intorno al centro aree di parcheggio e se si fa uno sforzo si trovano, e dirottare il traffico in modo da raggiungere le aree più vicine a piedi e magari immaginare in futuro anche una navetta" sottolineano.

Scettico è l’atteggiamento dichiarato dal Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia sulla vicenda, convinto che alla base ci sia la mancanza di dialogo. "Nonostante le rassicurazioni della sindaca Zannoni, che parla di una misura ’non finalizzata a fare cassa’, riteniamo che questa scelta sia inopportuna e poco lungimirante, soprattutto in un momento in cui alcune zone della città soffrono una progressiva perdita di attrattività" scrive il gruppo. La sindaca aveva spiegato che "non si tratta di far cassa. Con i parcheggi si guadagna pochissimo e se si ‘fa cassa’ non è che poi i soldi si buttano, sono usati per la città, le manutenzioni, i servizi".

Fratelli d’Italia continua: "La giunta parla di ’richieste condivise’, ma a quanto pare, come già accaduto in altre occasioni, non tutte le associazioni di categoria sono state coinvolte nel processo decisionale, contrariamente a quanto dichiarato pubblicamente. È possibile che solo alcune siano state avvisate, mentre altre non siano state minimamente consultate. Questo solleva dubbi sulle reali intenzioni e sulla tanto decantata partecipazione che dovrebbe caratterizzare scelte così impattanti e si chiede, quindi, che l’Amministrazione si prenda la piena responsabilità delle scelte effettuate senza nascondersi dietro a presunte richieste".

Per questo, Fratelli d’Italia chiede una rivalutazione dell’opportunità di inserire gli stalli blu e di avviare "un confronto serio e trasparente con tutte le categorie coinvolte".

Monia Savioli