I pacchi e-commerce segnano +12%

Per Poste Italiane è un 2023 positivo in provincia di Ravenna, dove si registra un aumento del 12% sui pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Questo risultato si legge in una nota di Poste – è frutto di una serie di investimenti fatti sul territorio negli ultimi sei anni, ma anche alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet. Inoltre, ha rafforzato ed innovato il proprio modello di recapito nel ravennate grazie al progetto Joint Delivery, ovvero un modello capillare ed efficiente che dal 2019 tiene conto delle caratteristiche del territorio, come ad esempio, la densità abitativa e le serie storiche dei volumi di corrispondenza registrati".

Nella sola provincia di Ravenna Poste Italiane conta cinque Centri di Distribuzione (Ravenna, Faenza, Bagnacavallo, Lugo e Cervia) con consegna sia al mattino che al pomeriggio - fino alle 19.45 - dei pacchi e dei prodotti e-commerce. In aggiunta a questo, sempre nel ravennate, ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi grazie ai 158 tabaccai e altri esercizi affiliati, a cui si aggiungono 65 uffici postali e 3 Locker, ovvero i punti self- service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online. Infine, tutta la rete si è arricchita di nuovi servizi online, come la possibilità di consultare lo stato della spedizione via whatsapp al numero 371.5003715.