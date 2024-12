I ’Passatelli’ al Bronson

Si apre quest’oggi la quattordicesima edizione del tradizionale festival natalizio ’Passatelli in Bronson’. Oggi si parte alle 18 e, per la giornata inaugurale, sul palco del Bronson di Madonna dell’Albero (via Cella 50) ci saranno quattro concerti con artisti del panorama indipendente italiano. Si inizia con gli Ananhash, un trio strumentale di Ravenna che si forma nel 2022 dopo essersi conosciuti durante delle jam session. Dopo di loro ecco la prima artista del main program, Arianna Pasini, una musicista e cantante classe ʻ93 nata in provincia di Ravenna per la quale l’arte è una questione di famiglia: tra i nonni collezionisti di dischi e lo zio batterista degli Skiantos, Arianna cresce circondata dalla musica. A seguire Massimo Silverio, autore e musicista nato nel cuore della regione storico-geografica della Carnia (in Friuli), che scrive e canta nella sua lingua nativa, il “cjarniel”, lingua minoritaria delle Alpi Carniche. Infine Coca Puma, moniker di Costanza Puma, artista eclettica di formazione nu-jazz che sfugge a ogni definizione. Eterea e magnetica usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Il costo del biglietto è di 16 euro.

Domani, invece, si parte alle 20,30, con le esibizioni di I Hate My Village e Sara Parigi. L’aftershow sarà condotto da ’Broccoli party’. Il costo del biglietto è di 25 euro.

Domenica, giornata conclusiva, sarà il turno di Mondaze, Kodaclips e Komarov Magnificent Backflip. Si parte alle 16 e l’ingrresso è gratuito.

Per le giornate di oggi e domani, invece, le prevendite e prenotazioni sono disponibili su Dice.Fm.

Come di consueto al festival sarà attiva la cucina con i passatelli della tradizione e altri cibi tipipi natalizi. Sarà dunque possibile cenare tutte le sere dalle 19.30 al Bronson Cafè. Prenotazioni al 333-7879026.