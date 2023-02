"I pavoni? Bastava tenerli sotto controllo"

Alle 11 del mattino Punta Marina ha l’aria sonnacchiosa delle località marittime d’inverno. Le strade sono poco trafficate, anche le principali, e nelle secondarie regna il silenzio. Poi all’improvviso si sente un battito d’ali, un verso stridulo e acuto e alzando la testa si scopre che sul tetto di una casa sono appollaiati oltre dieci pavoni. È così in via delle Ondine, in una delle zone più frequentate dai volatili quando scendono dagli alberi o lasciano l’ex colonia dei carabinieri a pochi passi dal mare.

Sul tetto ce n’è solo una parte, gli altri sono in cortile, si muovono lentamente sotto gli occhi ostili di un paio di gatti, poi all’improvviso due maschi aprono la ruota e mostrano uno spettacolo di colori e geometrie straordinario. In quel momento arriva Marcello Ottaviani, proprietario della casa. "A me – osserva pacatamente – fastidio non ne danno. Gli do anche da mangiare, è per questo che vengono così numerosi qui. Non li ho mai visti fare danni e non sono aggressivi, anzi appena provi ad avvicinarti si allontanano. I versi li fanno, soprattutto quando sono nel periodo dell’accoppiamento, ma non mi sembra così terribile da sopportare". Ottaviani ammette che non tutti la pensano allo stesso modo, nella strada in cui abita c’è anche chi non li tollera più. "Gli abitanti di Punta – conclude – sono per lo più indifferenti, né appassionati, né patiti. Poi ci sono gli ostili, ma sono davvero pochi. Penso anche che siano molti meno di quello che si dice, ne saranno rimasti al massimo una quarantina".

Sulla stessa lunghezza d’onda Ligia Lopes, anche lei vive nella zona. "A me piacciono – dice – e non è un problema averli in cortile. Potrebbero diventare una risorsa incredibile per il turismo, ci sono famiglie che vengono a pranzo qui a Punta, al ristorante, per vedere i pavoni, soprattutto chi ha figli piccoli. Forse la situazione e sfuggita di mano, bisognerebbe tenere controllata la riproduzione e si dovrebbe trovare il modo di tenerli soprattutto nell’area dell’ex colonia, dove sono sempre stati, magari portando lì il cibo". Anche a Luciana Guardigli, del Forno Boni sulla via principale di Punta, i pavoni non danno fastidio. "Sono tanti – osserva – e anche se ne portano via qualcuno non si vedrà la differenza. Bisognerebbe piuttosto controllarne la riproduzione". Infine Denise Zanotto e Elisabetta Ossani, entrambe residenti a Punta Marina. "Forse a qualcuno danno fastidio perché spostano i coppi sui tetti e se salgono sulle auto le graffiano. A noi non è mai capitato".

