I pavoni di Punta Marinaamati anche dai turisti:non trasferiteli

Mentre i pavoni di Punta Marina appaiono anche sulle recensioni di TripAdvisor, dalla nostra amministrazione ancora silenzio sul progetto presentato dalle associazioni clama Ravenna ed Animal Liberation già a marzo, a seguito di accordi presi con l’assessore competente.

Il progetto, dal titolo “Pavoni di Punta Marina: un percorso di civiltà necessario”, è stato redatto con la consulenza dell’esperto in ornitologia Paolo Fenati ed il supporto dell’avvocato Francesco D’Alba, con il fine di garantire una serena convivenza fra pavoni ed umani, coinvolgendo con proposte fattive anche la minoranza di residenti che non ama questi animali. Il progetto prevede cartellonistica ad hoc per percorsi turistici e naturalistici e dissuasori anche molto elementari per chi non desideri i pavoni nel proprio giardino; le associazioni coinvolte ritengono che molte informazioni inserite nel progetto, se presentate alla cittadinanza, aiuterebbero sicuramente a comprendere che questi animali non sono una minaccia, ma una ricchezza.

Ad esempio, sarebbe necessario spiegare anche agli scettici che questi splendidi animali si nutrono di vipere e di zecche, a beneficio della sicurezza di bambini ed animali domestici; inoltre, il loro numero si mantiene costante e in equilibrio da almeno trent’anni soprattutto per la presenza di predatori naturali quali le volpi. Non si tratta quindi di un’invasione, ma di una opportunità di attrazione turistica e naturalistica, come dimostrano i commenti positivi sul portale di recensioni. Purtroppo alcuni abitanti ci hanno riferito che vogliono spostare alcuni (o tutti) esemplari, per trovare loro una sistemazione “piu consona”; ma la loro sistemazione più consona è quella dove si trovano adesso, dove sono nati e cresciuti e la notizia del loro spostamento indignerebbe non solo gli abitanti ,ma anche i turisti che li hanno visti ed apprezzati, e nuocerebbe senza dubbio a Punta Marina.

Non c’è bisogno di sacrificare degli animali perché si ritiene – erroneamente – che sia la soluzione più semplice e più gradita ad abitanti e turisti: non è così. La soluzione giusta è quella di garantire loro una permanenza sicura, adottando misure anche di facile gestione, a cui l’associazione Clama ha proposto di partecipare attivamente, anche , in caso di necessità, con raccolte fondi e presenza di volontari.

Associazione Clama

Ravenna odv