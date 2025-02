I pericoli di videogiochi e social network, se ne parla online

Partirà nei prossimi giorni un ciclo di incontri per genitori di ragazzi nativi digitali, sul tema dei videogiochi, dei social network e dell’azzardo, a cura di Esc-Sportello d’ascolto per giocatori d’azzardo patologici in collaborazione con il SertD di Ravenna e i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. La formazione, completamente gratuita e online, ha lo scopo di avvicinare i genitori delle nuove generazioni ai temi dell’iperconnessione e dei rischi che l’utilizzo inconsapevole può portare, anche legati all’azzardo, delle risorse personali dei ragazzi e del ruolo educativo che hanno i genitori.

Agli incontri, tutti il mercoledì alle 20.30, si parlerà di ‘Videogiochi, risorse e pericoli social network e iperconnessione’ il 5 febbraio con Fabio Bianchetti, educatore professionale; ‘Gioco d’azzardo online, come l’azzardo è entrato nei videogiochi, Internet gaming disorder e ruolo educativo dei genitori’, il 12 febbraio con Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta; ‘Responsabilità legale dei genitori, reati commessi e subiti online’, il 19 febbraio con Giordana Pasini, avvocata.

Gli incontri saranno moderati da Vania Baravelli, del SerDP di Ravenna.

Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail all’indirizzo sportelloesc@comune.ravenna.it, indicando il nome del partecipante, la classe e la scuola del figlio o della figlia.